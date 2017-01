EN NOIR x PUMA Clyde „Carpe Noctem“ Release Date: 01. Februar 2017

Stores: Barneys

Wir dürfen gespannt sein, was PUMA in 2017 für uns parat hält. Ein neuer Solebox x PUMA Blaze of Glory wird wohl dabei sein, aber auch viele andere spannende Geschichten. Aber erstmal zurück zur Gegenwart – hier kommt der EN NOIR x PUMA Clyde „Carpe Noctem“, welcher ab nächster Woche erhältlich sein wird. Cooler Release, oder?