END. x Vans OG Old Skool LX „Nordic Wool“ Pack Release Date: 24. November 2017

Stores: END.

„Marshmallow“ und „Black“ – das sind die Colorways des neuen END. x Vans OG Old Skool LX „Nordic Wool“ Packs, welches ab sofort via END. Launch zum Raffle freigegeben ist. Der Old Skool LX von Vans mit einem coolen Woll-Upper ist schon ein Highlight und beide Colorways überzeugen komplett, wobei der „Marshmallow“ für mich das Highlight ist.