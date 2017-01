Kurz vor seinem Tod, hat Notorious B.I.G. wohl noch ein Album mit Faith Evans in Planung gehabt. Das Album wird nun posthum irgendwann in 2017 erscheinen und den Titel „The King & I“ tragen. Nun bekommen wir mit „NYC“ den ersten Track der LP zu hören, welcher zusätzlich mit einem Feature von Jadakiss ausgestattet wurde. Der Track beinhaltet Vocals von Biggies „Mumbling and Whispering“. Enjoy.