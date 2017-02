Faith Evans veröffentlicht das erste Lyric Video zu ihrem Duett-Album mit The Notorious B.I.G. Der Song „NYC“ (feat. Jadakiss) ist Faith Evans‘ Liebesbrief an New York. Für das Video wurde der von DJ Premier produzierte Song mit beeindruckendem Filmmaterial der Stadt am Hudson River versehen. Auch im Video: Das Haus am St. James Place in Brooklyn, wo der 1997 erschossene Notorious B.I.G. alias Biggie Smalls zusammen mit seiner Mutter Voletta Wallace die ersten 20 Jahre seines Lebens verbrachte.