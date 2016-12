Feature LV x Saucony Courageous „Bacon & Eggs“ Release Date: 10. Dezember 2016

Stores: Feature LV

„Bacon & Eggs“ – mehr braucht der durchschnittliche Ami nicht, um am Morgen glücklich zu sein. Und welche Sneakerbrand kennt sich mit Essen besser aus, als Saucony? Daher passt die Kollaboration perfekt und der Colorway sieht auf dem Courageous einfach dope aus, ebenso die verwendeten Materialien. Was haltet ihr von dem Release? Der Feature LV x Saucony Courageous „Bacon & Eggs“ wird keinen EU Release sehen, daher heißt es für euch, am 10. Dezember – get it!