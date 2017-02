Feature x Saucony Courageous „Belgian Waffle“ Release Date: 25. Februar 2017

Stores: Feature LV

So lecker der Courageous „Bacon & Eggs“ war und so gern in belgische Waffeln mag, der kommende Feature x Saucony Courageous „Belgian Waffle“ bringt es einfach nicht. Die Idee war sicherlich sehr cool gedacht um das Frühstücksbuffet zu vervollständigen, aber ein „Bacon & Beans“ wäre vielleicht geiler gekommen. Was haltet ihr von dem Release? Ist euer Appetit auf belgische Waffeln nach dem Release noch da?