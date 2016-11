„Fences“ (Official Trailer #2)

Noch ist „Fences“ nicht im Kino angelaufen und dennoch gehört der Film schon zu den Oscar-Favoriten. Mit Denzel Washington und Viola Davis in den Hauptrollen, erleben wir ein Drama, welches einen mit auf eine Reise nach Pittsburgh der 1950er Jahre nimmt. Troy Maxon (Denzel Washington), ein ehemaliger Baseball-Speieler der Negro-League, ist mittlerweile bei der Müllabfuhr gelandet. Für seine Familie und seinen Sohn Cory will er nur das Beste …

An African American father struggles with race relations in the United States while trying to raise his family in the 1950s and coming to terms with the events of his life.