„Fences“ (Teaser Trailer)

Im Jahr 1987 wurde das Theatherstück „Fences“ uraufgeführt. 29 Jahre später, bringt Denzel Washington das Theatherstück auf die Kinoleinwand. Der Film dreht sich um Troy Maxson, gespielt von Denzel Washington, welcher ein wahres Talent im Baseball war, aber über diesen Status auch nie herauskam. Er endet als Müllmann und versucht für seine Familie zu sorgen und das Mitten der 1950er Jahre, eine Zeit, in der Rassenhass an der Tagesordnung ist.

FENCES is directed by Denzel Washington from a screenplay by August Wilson, adapted from Wilson’s Pulitzer Prize and Tony Award-winning play. The film stars Denzel Washington, Viola Davis, Jovan Adepo, Stephen McKinley Henderson, Russell Hornsby, Mykelti Williamson, and Saniyya Sydney. The film is produced by Denzel Washington, Todd Black and Scott Rudin.