FILA Cage „Concrete Gum“ Release Date: 17. Februar 2017

Stores: –

FILA will in 2017 das eigene Comeback weiter vorantreiben und präsentiert mit dem Cage, im „Concrete Gum“Look, ein wirklich coolen Release. Der Hi-Top Sneaker überzeugt nicht nur durch seinen grauen Nubuck-Upper, sondern auch durch die Gum-Sohle. Was meint ihr zum Release?