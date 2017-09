Filling Pieces Mountain Cut Triangular 2.0 „Purple“ Release Date: 14. September 2017

Stores: Filling Pieces

Hat man es beim Arch Runner höchstens am Colorway erahnen können, so sollte es beim Mountain Cut Triangular 2.0 klar sein, dass es sich hierbei um einen WMNS Release handelt. Das Mountain im Namen stammt davon, dass man hier einen Workboot als Grundlage nahm, die D-Rings entfernt hat und dafür durch ein Strap ersetzt hat. So hat man hier einen Laceless Sneaker, welher durch vier verschieden Materialien und dem „Purple“ Colorway für Aufsehen sorgt.