Filling Pieces Steel Runner Perforation „Beige“ Release Date: 01. Februar 2017

Stores: asphaltgold

Das niederländische Label Filling Pieces präsentiert ihre „LET US CREATE“ Kollektion und ein Teil dieser, ist der neue Steel Runner Perforation. Ein absolut geiler Sneaker, welcher etwas an den World of Niché Runner erinnert, aber dennoch einfach outstandig ist! Hier seht ihr den Colorway „Beige“, während bei der Crew von asphaltgold auch noch „Pink“ erhältlich ist.