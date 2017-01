Filling Pieces Steel Runner Strap „All Black“ Release Date: 02. Januar 2017

Stores: Allike

Filling Pieces kommt langsam im Jahr 2017 an, denn ein weiterer Teil der Frühjahrskollektion ist ab sofort erhältlich. Die Hamburger Jungs vom Allike Store, präsentieren den Steel Runner Strap im „All Black“ Look. Sicherlich schon mehr Y-3 als Runner und dennoch ein cooles Konzept oder was meint ihr?