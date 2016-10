flashbackmagazin Raffle

So Leute, nachdem das Facebook „Like“ Konto Anfang Oktober die 23.000 Likes erreicht hatte, ist es an der Zeit, euch etwas als „DANKE“ zurückzugeben. Dafür konnte ich mit dem Overkill Shop, dem afew Store, Saucony Germany, Stance Socks Germany, G-SHOCK Deutschland und Publish Brand starke Partner mit ins Boot holen und euch fette Preise präsentieren! Hier auch noch einmal ein „DANKE“ an die Unterstützer, die das Ganze möglich gemacht haben.

Folgende Gewinne warten nun auf die Mädels:

Package WMNS #1:

1x adidas Wmns ZX Flux ADV Virtue Primeknit „Vapour Grey“ (Size: US 7.5)

3x Stance Socks Overknees

Package WMNS #2:

1x Nike Wmns Air Pegasus ’89 „Pearl Pink“ (Size: US 6.5)

1x Patta Label Cross Body Bag (Grey/Purple)

und für die Herren gibt es folgende Gewinne:

Package MEN #1:

1x Publish Brand Komplett-Outfit (Oberteile: Size L / Hose: W34)

Package MEN #2:

1x Saucony Originals JazzO Lux 35 „Black“ (Size: US 9.5)

1x G-SHOCK GA-110-1BER

Was ihr nun dafür tun müsst, um bei der Verlosung dabei zu sein, sieht wie folgt aus:

Like das Flashback Magazin auf Facebook Kommentiert das „Raffle“ Bild bei Facebook mit dem Package, welches ihr gewinnen wollt (könnt auch mehrfach kommentieren – aber max. 1x pro Package) & markiert zugleich 3 Freunde (teilen ist ja cool) #flashbackmagazin Teilt das „Raffle“ Bild bei Facebook mit dem Hashtag

Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Das Gewinnspiel endet am 22. Oktober um 22 Uhr und die Gewinner werden via random.org ermittelt. Viel Glück!