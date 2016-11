Foot Locker EU x adidas Originals NMD_XR1 „Week of Greatness“ Pack Release Date: 25. November 2016

Stores: Foot Locker EU

Foot Locker hat mit Beginn der „Black Week“ auch gleichzeitig die „Week of Greatness“ ausgerufen und teil dieser Woche ist ein cooler adidas Originals Release. Das NMD_XR1 „Week of Greatness“ Pack bringt uns den neuen Runner von adidas in insgesamt drei Colorways, wobei die blaue Variante sicherlich heraussticht. Was sagt ihr zum Release, welcher ab sofort erhältlich ist?