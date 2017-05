Nachdem Release des guldenen Reebok Classic Leather, kommt nun auch der Ventilator zum Jubiläum im Gold-Look! Der taiwanesische Store Fruition verpasste dem Klassiker zum 25. Jubiläum die Farbe des Edelmetals – Release war am Samstag – hat jemand von euch am Wochenende zugeschlagen?

The Reebok Ventilator goes solid gold for another one of its collabs this year. Solid rose gold, that is, as the classic runner is outfitted in a fully metallic upper in the lovely pinkish-gold hue.