Future x Reebok / „Freebandz“ Kollektion (Fall/ Winter 2016)

Seit kurzem gehört Future der Reebok Family an und natürlich brauchen wir nicht lange auf den ersten Release warten, die „Freebandz“ Kollektion. Im klassischen „Black & White“ Look gehalten, besteht die Kollektion aus Jacken, Longsleeves und verschiedenen Shirts, die das Motto der Kollektion repräsentieren. Die Future x Reebok „Freebandz“ Kollektion ist ab sofort erhältlich.

Now that Future is a member of the Reebok family, it was only a matter of time before we’d see a special collection between the two. Keeping things simple, Reebok will soon be launching a limited offering dubbed the “Freebandz” collection.