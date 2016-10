Future x Reebok Instapump Fury „Overbranded“ Release Date: 15. Oktober 2016

Stores: Reebok.de

Kaum ist Future im Reebok Camp angekommen, gibt es nach der „Freebandz“ Kollektion, auch den ersten gemeinsamen Sneaker. Am 15. Oktober erscheint der Future x Reebok Instapump Fury „Overbranded“, der im zeitlosen „Black & White“ Look erscheint, wurde bereits von Future auf der „Summer Sixteen“ Tour getragen. Was haltet ihr von dem Release?