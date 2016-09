Garbstore x Reebok Classic Leather „Tan/ Dust“ Release Date: 17. September 2016

Stores: atmos Tokyo & more

Die Kooperation von Garbstore x Reebok geht in die nächste Runde und gemeinsam präsentieren uns die beiden Partner, eine neue Interpretation des Classic Leathers. In einem freshen Farbmix von „Tan“, „Dust“ und „Black“ kommt der Klassiker von Reebok daher, welcher durch sein Wildleder Upper noch einmal cooler wirkt. Was sagt ihr zum Release?