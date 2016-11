Am vergangenen Mittwoch, konnten wir euch nur die Sneak Peek präsentieren, aber nun ist es an der Zeit für den ersten offizieller Trailer zu „Ghost in the Shell“. Der neue Sci-Fi Blockbuster mit Scarlett Johansson als Cyborg Agentin Major versprich unterhaltsames Kino. Im kommenden Jahr geht es mit der Einsatztruppe Sector 9 auf Verbrecherjagd. Viel Spaß!