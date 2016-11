In „Ghost in the Shell“ spielt Scarlett Johansson den Cyborg Agentin Major. Als Leiterin der Einsatztruppe Section 9, jagt sie Verbrecher, welche mit der modernsten Technologie ausgestattet ist. Am 30. März 2017 ist Kinostart, hier ein weiterer Teaser …

A cyborg policewoman attempts to bring down a nefarious computer hacker.