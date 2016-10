Google Pixel & Pixel XL

Google kann Smartphone. Erstmals unter dem eigenen Namen launched Google zwei Smartphones – das Pixel, mit einem 5″ Display und das Pixel XL mit einem 5,5″ Display. Beide Modelle kommen mit einem AMOLED Display und verfügen über eine 12,3 MP Kamera, welche laut dem DxOMark Test sogar besser ist, als die des iPhone 7.

Ebenfalls der Arbeitsspeicher von beiden Modellen ist mit 4GB gleich groß und dazu habt ihr die Option zwischen 32GB oder 128GB Speicher zu wählen. Dank USB-C Connectors läd der Akku wohl in 15min, um danach 7 Std. zu halten.

Preislich liegt das Pixel bei 650 USD (32GB) bzw. 750 USD (128GB). Das Google Pixel XL fängt bei 770 USD (32GB) an und mit 128GB liegt man bei 870 USD.

Google just unveiled its highly-anticipated Pixel and Pixel XL smartphones that were HTC-made, but entirely Google-designed. These smartphones were touted as having “Google Assistant baked in,” unlimited storage, fast charge and presumably the best camera ever equipped on a mobile device