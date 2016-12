Ein kleines Highlight gibt es noch von der PlayStation Experience, und zwar den Trailer zu „GT Sport“ – ein Highlight für jeden Grafikfan. Rein racingtechnisch befinden wir uns mit „Gran Turismo Sport“ wieder ganz oben und der Trailer verspricht viel …

“Gran Turismo” and “Gran Turismo The Real Driving Simulator” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. “Polyphony Digital” logo is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.