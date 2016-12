Neues aus dem Marvel Universum – im Mai 2017 erscheint das Sequel zu GotG – „Guardians of the Galaxy Vol. 2“. Der zweite Teil der Reihe bringt natürlich auch die Charaktere aus dem ersten Teil zurück – mit einer kleinen Ausnahme, denn anstatt auf Groot, können wir uns auf Baby Groot freuen …

It’s showtime. Watch the brand new Guardians of the Galaxy Vol. 2 teaser trailer. Obviously. In theaters May 2017.