Stance Socks ist bekannt dafür, mit musikalischen Größen Kollaborationen zu starten. Neben NAS und Big Sean hat nun auch Gucci Mane sein Designertalent ausleben dürfen. Mit der „Guwop“ Kollektion, welche aus zwei Paaren besteht, ist Gucci Mane nun im Socken Land angekommen.

Gucci Mane’s wave of success will keep rolling on as he has another collaboration to add to his collection of projects.