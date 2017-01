Hanon x Reebok Classic Club C „Claymore“ Release Date: 28. Januar 2017

Stores: Hanon

Schottland hat eine lange Tradition von Rittern und damit auch von Schmieden und Schwertern. Die neueste Kollaboration zwischen Hanon x Reebok Classic, ließ sich genau von dieser Historie inspirieren und so entstand der Club C „Claymore“. Den Namen verdankt der Sneaker dem Claymore Schwert, eine in Schottland übliche Form des Schwertes, die im frühen 15. Jahrhundert in Gebrauch war.

Die Umsetzung Pig Suede und Ballistic Mesh formen den Upper des Releases, während eine Icy Outsole ihn abrundet. Schöner Release oder was meint ihr?