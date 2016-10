Herschel Supply Co. / „Holiday“ Kollektion (Lookbook)

Die „Holiday Season“ ist keine Erfindung der Industrie in den USA, sondern bei uns könnte man sie als Vor-Weihnachtszeit bezeichnen und passend zu dem Fest kurz vor dem Jahreswechsel, präsentieren viele Marken nochmal eine Extra-Kollektion. Zu diesen Brands gehört auch Herschel Supply Co., die einmal mehr coole Accessoires präsentieren, welche vielleicht unter eurem Baum liegen könnten.

Here comes Herschel Supply Co.’s Holiday 2016 lookbook, and this line has some awesome seasonal pieces including reflective headwear, Copper Metallic accessories, Quilted bags, and refreshed classics.