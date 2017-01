Herschel Supply Co. / Lookbook (Spring 2017)

Neues Jahr, heißt auch wieder neue Abenteuer erleben. Habt ihr eure ersten Reisen für 2017 schon geplant oder vielleicht bereits hinter euch? Falls ihr noch die perfekten Reise-Accessoires sucht, dann solltet ihr euch die neue Spring 2017 Kollektion von Herschel Supply Co. anschauen, denn neben Taschen finden sich auch andere nützliche Accessoires hier.

In addition to updating returning favorites such as the Aspect and Offset collection, Herschel Supply Co. introduced several new material plays and silhouettes to this travel inspired offering.