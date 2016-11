Highs And Lows x adidas Consortium EQT Support 93 „Interceptor“ Release Date: 26. November / 10. Dezember 2016

Stores: Highs And Lows / Selected adidas Consortium Accounts

It’s time for Mad Max! Highs And Lows haben sich von dem legendären Franchise anstecken lassen und bringen gemeinsam mit adidas Consortium, den EQT Support 93 im „Interceptor“ Look. Die Umsetzung ist einfach, aber im Detail einfach top umgesetzt und so macht dieser adidas Consortium Release wirklich Spaß. Was meint ihr?