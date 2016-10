Das Berliner Produzenten-Team Hitimpuls katapultiert mit der brandneuen Version von „I’m In The Love With The Coco“ einen Track zielgenau ins kollektive Gedächtnis zurück, der bereits hohe Wellen schlug. Sagenhafte 100 Millionen Mal wurde der Hitimpuls-Remix von Ed Sheerans akustischer „Coco“-Variante auf SoundCloud und YouTube gestreamt. Weit über drei Millionen User spielten die Nummer alleine in Deutschland ab und nun gibt es das passende Video. Enjoy.