Honne – „Good Together“ (Video)

Honne schaffen es, wie kaum eine andere Band, die verborgensten Gefühle und ehrlichsten Wünsche ihrer Hörer in hochemotionalen Songs zu offenbaren, ohne dabei auch nur einen Moment lang kitschig zu wirken. So verhält es sich auch auf ihrer brandneuen Follow-Up-Single „Good Together“. Ein Song, der die Zeit am Anfang einer jeden Liebe zelebriert – eine melodisch aufbauende Liebeserklärung, gepaart mit Gospel-Einflüssen, die sich im Refrain aufs Wesentliche beschränkt: „Cause you and I we’re good together“. Das sinnliche, neue Musikvideo zum Song gibt es hier zu sehen: