Horween Leather x New Balance M997BKR Release Date: 11. Januar 2017

Stores: Premier Skate

Die Kombination aus Horween Leather x New Balance gehört einfach zu einem Jahr von Sneaker Releasen dazu. Nun ist der erste Release für 2017 erschienen, der Horween Leather x New Balance M997BKR ist aktuell in den Staaten erhältlich und liefert uns einmal mehr einen NB in höchster Glattleder-Qualität ab. Was haltet ihr vom Release?