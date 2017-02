HUF legt den Fokus auf die eigenen Wurzeln, wenn es um die erste Kollektion für 2017 geht. Die Frühjahrskollektion, welche am 09. Februar gelaunched wird, beinhaltet viele verschiedene Pieces, so u.a. eine Kingston Jacket, eine MA-1 Jacket, Long-Sleeve Tees und noch viele andere Styles. Schaut euch hier das Lookbook an oder direkt den Online Store von HUF.