HUF x Peanuts / Capsule Collection (Lookbook)

Die Peanuts sind mittlerweile mehr, als nur noch eine Comic-Reihe. Das Franchise gehört mittlerweile schon fest in die Fashionszene und so ist es kaum verwunderlich, dass nach Kollektion mit Stüssy, BAPE & Lacoste, auch in diesem Herbst eine neue Capsule Collection entstanden ist.

Gemeinsam mit HUF präsentieren uns die Peanuts eine Kollektion, welche nicht Charlie Brown in den Vordergrund stellt, sondern viel mehr Spike x Pigpen. Was haltet ihr von der Kollektion, welche ab sofort erhältlich ist?

While instantly recognizable characters like Peanuts and Charlie Brown are used to taking center stage in said releases, the latest collaboration with LA skate brand HUF shines a light on the less-celebrated cast of the enduring comic strip, featuring Snoopy’s desert-dwelling brother Spike and Charlie’s dusty companion Pigpen.