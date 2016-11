HUF x Thrasher Magazine / „Tour de Stoops“ Kollektion (Lookbook)

Diese Kollektion gehört aufs Skateboard – also an den Fahrer. Mit HUF x Thrasher Magazine kooperieren zwei Marken, deren Geschichte mit den vier Rollen eng verbunden ist und daher passt diese Kooperation auch einfach. An Anlehnung an die Tour de France, hat man die Kollektion Tour de Stoops genannt und präsentiert viele unterschiedliche Skate-Styles. Zusätzlich gibt es noch einen kleinen Accessoire – Teil, der dann auch die „Tricolore“ darstellt. Die Kollektion ist ab dem 07. November über Thrasher oder Caliroots erhältlich.