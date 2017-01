HUMAN MADE / Lookbook (Spring/ Summer 2017)

NIGO ist zurück und präsentiert uns nach seinem Geburtstag, nun die neue HUMAN MADE Kollektion, für die kommende Frühjahrs-Saison. Die Kollektion orientiert sich einmal mehr an den 50er Jahren und beinhaltet eine große Range von verschiedenen Teilen. Es sind tatsächlich viele Highlights dabei, aber seht selbst. Die neue HUMAN MADE Kollektion soll in den kommenden Wochen auch online erhältlich sein.

The Japanese streetwear god just celebrated his birthday and now he’s back offering up the latest looks for his HUMAN MADE label. Sticking to its ’50s sportswear aesthetics, the brand offers up an array of streetwear staples ready to take you out of those winter blues.