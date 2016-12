IWC Portugieser Chronograph Rattrapante

Die schweizer Uhrenschmiede IWC präsentiert eine besondere Edition ihrer Portugieser Chronograph Rattrapante Uhr. Das Modell, welches aus dem Jahr 1995 stammt und 2006 ein Update erhielt, ehrt nun in drei Ausführungen die IWC Stores in Mailand, Paris und München. Jede Uhr ist dabei mit einer speziellen Gravierung versehen, welche die Stadt repräsentieren soll – für München ist dies die Frauenkirche. Für 21.500€ kann euch die „Mailand“ Edition bereits jetzt gehören. Für „Paris“ müsst ihr noch bis Ende Dezember warten und „München“ erscheint in 2017. Was sagt ihr zum Modell?

First introduced in 1995 and updated in 2006, the latest split-second chronograph will honor three of the Swiss company’s European flagships which are located in Paris, Milan and Munich. Each new model will house different dial configurations and engravings on the back to represent its designated city.