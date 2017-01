J.Crew x New Balance 998 „Toucan“ Release Date: 26. Januar 2017

Stores: J.Crew

J.Crew ist nicht der typische Sneaker-Retailer, allerdings gehört das Unternehmen schon fest zur Sneakerlandschaft. Gemeinsam mit ASICS Tiger oder New Balance, präsentierte man in der Vergangenheit bereits sehr coole Kollaborationen. Der neueste Release wurde wieder mit New Balance umgesetzt, auf Basis des 998er und inspiriert von einem der buntesten Vögel der Welt – dem Toucan. Umsetzung gut gemacht, allerdings nichts für mich – was meint ihr?