JD Sports x adidas Originals NMD_XR1 „Neutral Tones“ Pack Release Date: 25. November 2016

Stores: JD Sports

Die Black Week kommt langsam zu einem Ende und am Freitag gab es neben der „Week of Greatness“ von Foot Locker, auch noch einen NMD_XR1 Release eines anderen Retailers – JD Sports. Auch hier gab es einen exklusiven Release, welcher aus drei Colorways des adidas Originals NMD_XR1s bestand und auch das „Neutral Tones“ Pack könnt ihr noch bekommen. Was sagt ihr zu den Colorways? Welcher Release war cooler?