Jet Life x Reebok Classic Club C 85 „Hemp“ Release Date: 16. Februar 2017

Stores: Sneaker Politics

Hat Reebok einen #1 Hit im Rapbiz gelandet? Nach Kendrick Lamar findet auch Curren$y aka Jet Life Gefallen am Club C 85. 4/20 ist noch etwas hin, aber Curren$y widmet Mary Jane bereits jetzt einen Colorway, wobei der Colorway auch durch die Liebe zu Vintage Karren inspiriert worden sein. Macht euch selbst ein Bild, aber was haltet ihr eigentlich vom Release?