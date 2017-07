In Zusammenarbeit mit dem Rapper Maeckes veröffentlicht Judith Holofernes das Musikvideo zu der am 30.Juni erschienenen neuen Single „Analogpunk 2.0“. Die Single ist eine leicht abgeänderte Version ihres Songs „Analogpunk“, der auf ihrem neuesten Album „Ich bin das Chaos“ erschien. „Schon als Teitur und ich den Song geschrieben haben, dachten wir uns: „Und hier müsste jetzt ein Rapper kommen! Aber natürlich ein schlauer, lustiger, einer von denen, auf die wir so viele Jahre gewartet haben!“