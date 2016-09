Juicy J featuring Kanye West – „Ballin“ (Video)

Zwischen Mode, Größenwahn und Reality TV, schafft es Kanye West weiterhin auch, sich um das Thema Musik zu kümmern. Aktuell ist er Featuregast auf Juicy Js neuem Tune „Ballin“, welcher einen Tag nach dem Release auch mit Video ausgestattet wurde. Leider ist das Video nur via TIDAL abzuspielen und deshalb gibt es hier nur eine kleine 30sek Preview.

Yesterday afternoon, Juicy J surprise-dropped a track with Kanye West titled “Ballin.” Suffice to say, it was lit as hell. And now a mere 24 hours after delivering their crushingly awesome hip-hop baby unto the world, the duo have dropped an accompanying music video for the single on TIDAL.