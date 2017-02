Mit View- und Stream-Zahlen im zweistelligen Milliardenbereich zählt Katy Perry zu den größten Künstlerinnen der digitalen Ära. Nun präsentiert sie das Video zur neuen Single „Chained To The Rhythm“, welche am 10.02.17 erschien. Die Single wurde komponiert von Perry, Max Martin und Sia, und erstmals teilt sich die 32-Jährige das Mikrofon mit dem jungen Skip Marley, dem Enkel von Bob Marley.