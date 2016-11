KICKS LAB. x ASICS Tiger Gel-Lyte III „Hikeshi Hanten“ Release Date: 10. Dezember 2016

Stores: KICKS LAB.

Für alle, die bei Ronnie Fieg leer ausgegangen sind, kommt hier vielleicht eine neue Chance auf einen derben ASICS Tiger Release! Zumindest kann sich die neue Kollabo zwischen KICKS LAB. x ASICS Tiger, der Gel-Lyte III „Hikeshi Hanten“ mehr als sehen lassen oder was sagt ihr?

Der KICKS LAB. x ASICS Tiger Gel-Lyte III „Hikeshi Hanten“ kommt mit einem Suede Upper und einer Neopren-Toebox, wenn man es den Bildern richtig entnehmen kann. Auf der Außensohle, welche transparent gestaltet wurde, findet sich noch eine „Kanji-Graphy„. Inspiriert ist der Release durch das Thema „Brandbekämpfung“ und Feuerwehr, daher auch der Colorway und der Name „Hikeshi Hanten“, welcher an die traditionelle Uniform erinnern soll. Must Have.