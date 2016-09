KICKS LAB x Le Coq Sportif LCS R800 „Special Model“ Release Date: 08. Oktober 2016

Stores: KICKS LAB

Zum Start in die zweite Oktoberwoche, droppen KICKS LAB x Le Coq Sportif am 08. Oktober den LCS R800 „Special Model“. Farblich orientiert sich der Release an den Nationalfarben Frankreichs, allerdings in einer Neonfarben Version, so sind das Rot und das Blau etwas kräftiger. Ansonsten kommt der Release in einer Mischung aus Mesh & Suede und kann sich wirklich sehen lassen, oder?