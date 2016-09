KITH / „KITHLAND“ (Lookbook)

He absolutely killed it! Seine letzten Kollaborationen waren oftmals nicht mehr so derbe, wie viele Projekte vorher, aber nun hat Ronnie Fieg ein absolutes Brett präsentiert – sein „KITHLAND“ Projekt. Mit eigener Fashion Show, präsentierte RF seine bisher größte Kollektion und zugleich neue Kollaborationen mit u.a. adidas, ASICS Tiger, New Balance und World of Niché.

Wenn die Teile wirklich alle released werden, dann können wir uns über u.a. den Gel-Lyte III „Salmon Toe 2.o“, den Gel-Lyte III „Mossad“, den Gel-Lyte 3.1 „Salmon Toe 2.0“, den Gel-Lyte 3.1 „Mossad“, einen Ultra Boost Mid und einen World of Niché Release freuen! Und das sind nur die Sneaker der Kollektion. Ich kreuze meine Finger, denn die beiden Gel-Lyte III sind ein Traum!