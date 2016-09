Kith x A Bathing Ape Fiegsta Release Date: 17. September 2016

Stores: Kithnyc.com

Bereits am heutigen Samstag trägt die #KITHLAND Kollektion erste Früchte, und zwar released Ronnie Fieg gemeinsam mit A Bathing Ape heute den Fiegsta! Die Silhouette, welche an den AF1 erinnert, kommt in zwei verschiedenen Styles, einmal im Wildleder und einmal in Glattleder. Bei Modelle sind zusätzlich „Made In Portugal“, wie uns das „Behind The Scenes“ Video zeigt. Meinungen?

The Making of the Ronnie Fieg x A Bathing Ape Fiegsta from KITH NYC on Vimeo.