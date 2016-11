KITH x IRO / Lookbook (Fall/ Winter 2016)

Kurz vor Beginn des Winters, fängt KITH noch die letzten Sonnenstrahlen, für das neue Lookbook zur gemeinsamen Kollektion mit der französischen Brand IRO ein. Gemeinsam hat man eine Kollektion entworfen, welche sich farblich in den Herbst einordnet und sowohl Männer, als auch Frauen-Styles beinhaltet. Jedes Teil soll dabei extra angefertigten Materialien umgesetzt worden sein. Die Kollektion ist ab sofort bei kithnyc.com erhältlich.

Hailing from two of the world’s fashion capitals, New York-based Kith and Parisian fashion brand Iro partner to create a men’s and women’s apparel collection that combines high-end and street-centric sensibilities. Silhouettes from both brands have been melded together to create original garments, each of which is crafted with luxurious custom-milled fabrics and intricate execution details.