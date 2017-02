KITH x NAKED x adidas Consortium CS2 „Sneaker Exchange“ Release Date: 04. März 2017 (KITH & NAKED) / 11. März 2017 (Global)

Stores: KITH & NAKED / adidas Consortium Accounts

Die adidas Consortium „Sneaker Exchange“ Reihe geht im März in die nächste Runde und dieses Mal geben sich KITH x NAKED gemeinsam die Ehre. Die Retailer aus NYC und Kopenhagen präsentieren adidas City Sock 2 in einen femininen und einen maskulinen Colorway. Dazu kommen beide mit einem Strap über den kompletten Upper hinweg, welcher die drei Streifen von adidas beinhaltet. Cooler Release oder was meint ihr?