KITH x Power Rangers / Capsule Collection (Lookbook)

Nach über 30 Jahren seit ihrer Premiere, kehren die Power Rangers zurück auf die große Leinwand. Für viele Fans der Serie in den 90er Jahren, ist dies natürlich ein Highlight und die Erinnerungen sind anscheinend auch bei KITH aufgekommen. Ab heute – 17 Uhr – wird die KITH x Power Rangers Kollektion erhältlich sein, damit ihr euch schon einmal perfekt und stylisch für das Kino einkleiden könnt. Die Kollektion ist natürlich in den Farben der fünf Rangers gehalten.

Channeling early 1990s nostalgia, Kith partners with Saban’s Mighty Morphin’ Power Rangers for a limited apparel and accessories capsule collection for both adults and kids. Premiering in 1993, Mighty Morphin’ Power Rangers followed five teenagers as they fought to save planet Earth from evil villains.