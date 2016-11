Es gab bereits einen ersten Comic-Con Trailer zu „Kong: Skull Island“, aber nun gibt es 2,5 Minuten des neuen King Kong Blockbusters für euch, der mit Tom Hiddleston und Brie Larson in den Hauptrollen, auch sehr gut besetzt ist. Ich will euch nicht zu viel verraten, deshalb schaut euch den Trailer einfach selbst an …

This is the newest trailer for Kong: Skull Island starring Tom Hiddleston, Brie Larson and more.